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РФ предупредила Гаагу о последствиях отказа депутатов Нидерландов ехать в Москву

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия сожалеет в связи с решением парламентской делегации Нидерландов отказаться от поездки в Москву, заявили "Интерфаксу" во вторник в посольстве РФ в этой стране; российские дипломаты также предупредили Гаагу о негативных последствиях такого шага.

"Приняли к сведению решение комиссии отказаться от поездки в Москву. Никоим образом не ставим под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем, выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявили в российской дипмиссии.

В посольстве РФ подчеркнули, что "негативные последствия подобного шага всецело ложатся на нидерландскую сторону". "Мы неоднократно предупреждали своих коллег и в Москве, и в Гааге, что вся ответственность за негативные последствия подобного шага всецело ложится на нидерландскую сторону", - заявили в российской дипмиссии.

Ранее во вторник нидерландские СМИ со ссылкой на комитет парламента по иностранным делам сообщили, что депутаты Нидерландов отменили визит в Россию. По данным СМИ, члены нидерландского парламента планировали посетить Россию в феврале. Это был бы первый подобный их визит с 2008 года.

Визит был отменен после того, как один из участников делегации - член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Нидерланды Гаага

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