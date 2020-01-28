В СК Армении назвали причину гибели экс-директора службы нацбезопасности

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян совершил самоубийство по личным мотивам, заявил председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян.

"Супруга Кутояна Асмик Бишарян направила нам заявление, чтобы мы без их согласия не сообщали бы какую-либо информацию о причинах самоубийства. Учитывая это заявление, могу лишь сказать, что самоубийство совершено по личным причинам", - сказал Григорян армянскому изданию "Первый информационный".

Ранее сообщалось, что тело 38-летнего Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено 17 января в его квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК Армении - доведение до самоубийства.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян сообщала, что следов насилия на теле не обнаружено.

В квартире погибшего было найдено много пуль и гильз, однако 18 января Следственный комитет Армении сообщил, что Кутоян еще в декабре 2019 года беспорядочно стрелял по стенам своей квартиры.