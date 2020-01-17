Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Ереване днем в пятницу обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, 38-летнего Георгия Кутояна.

"Только что в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

На место выехала следственная группа.

Кутоян был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам. В мае 2018 года президент республики Армен Саркисян подписал указ об освобождении главы СНБ Кутояна от занимаемой должности.

30 сентября 2020 года Кутояну исполнилось бы 39 лет.