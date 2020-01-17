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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 14:06

Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Ереване днем в пятницу обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, 38-летнего Георгия Кутояна.

"Только что в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

На место выехала следственная группа.

Кутоян был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам. В мае 2018 года президент республики Армен Саркисян подписал указ об освобождении главы СНБ Кутояна от занимаемой должности.

30 сентября 2020 года Кутояну исполнилось бы 39 лет.

Георгий Кутоян СНБ Армения Ереван

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