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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Посольство РФ в Пекине связалось со 177 россиянами в провинции Хубэй

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Китае установило связь со 177 российскими гражданами на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса, заявили в российской дипмиссии.

"По данным посольства (на 10:00 по местному времени 29 января), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, - 177 человек (из них 120 - в городе Ухань)", - говорится в сообщении на официальной странице посольства "Вконтакте", опубликованном в среду.

Ранее посольство сообщало о 158 вышедших на связь из Хубэя россиянах.

"В Пекине по состоянию на 10:00 29 января зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания 91. Летальных случаев - 1. За сутки 28 января новых случаев - 11. Из больниц выписано 4 пациента", - уточняется в сообщении.

По состоянию на 24:00 28 января на территории провинции Хубэй зарегистрировано 3 тыс. 554 случая заражения новым типом коронавируса (в тяжелом состоянии 671 человек, в крайне тяжелом - 228).

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

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