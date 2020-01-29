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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число заболевших новым коронавирусом в КНР достигло почти 6 тыс. человек. Очаг вируса находится в провинции Хубэй, где сейчас больше всего заразившихся. Из-за болезни умерли 132 человека.

– План Трампа по Палестине. Американская администрация разработала план урегулирования арабо-израильского конфликта. В Палестине очень недовольны тем, как хотят решить их судьбу.

– На ТЭЦ-26 в Москве произошел пожар. В одном из трансформаторов загорелось масло после короткого замыкания. В результате пожара не возникло перебоев с подачей энергии.

– Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open. В полуфинал вышла испанка Гарбинте Мугуруса. Матч завершился за два сета.

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