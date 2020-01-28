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Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили
Вид на ТЭЦ-26 "Южная"
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем на трансформаторе на московской ТЭЦ-26, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

Пожар полностью ликвидирован в 22:22 по московскому времени.

Пожар начался в одном из трансформаторов ТЭЦ из-за воспламенения трансформаторного масла. Масло загорелось в результате короткого замыкания. Один из энергоблоков отключился, однако это не привело к перебоям в энергоснабжении москвичей. По данным ПАО "Мосэнерго", огонь обнаружили в 21:15.

ТЭЦ-26 – самая большая тэплоэлектроцентраль Москвы. Она обеспечивает теплоснабжение промышленных и жилых зданий с населением более двух миллионов человек.

Москва ТЭЦ-26

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