Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Вид на ТЭЦ-26 "Южная" Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем на трансформаторе на московской ТЭЦ-26, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

Пожар полностью ликвидирован в 22:22 по московскому времени.

Пожар начался в одном из трансформаторов ТЭЦ из-за воспламенения трансформаторного масла. Масло загорелось в результате короткого замыкания. Один из энергоблоков отключился, однако это не привело к перебоям в энергоснабжении москвичей. По данным ПАО "Мосэнерго", огонь обнаружили в 21:15.

ТЭЦ-26 – самая большая тэплоэлектроцентраль Москвы. Она обеспечивает теплоснабжение промышленных и жилых зданий с населением более двух миллионов человек.