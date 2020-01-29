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Подросткам упростили въезд на подконтрольную Киеву территорию для получения паспорта

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Украины поддержало решение упростить процедуру выезда с неподконтрольной Киеву территории Донбасса подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, согласно принятому постановлению Кабмина, до 1 мая 2020 года подростки этого возраста смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении.

"Это станет возможностью для всех тех подростков, которые проживают на временно оккупированных территориях, приехать на контролируемую украинскими властями территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать Контрольные пункты въезда/выезда. Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступить в украинские вузы и почувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство", - приводит пресс-служба слова министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды после заседания Кабмина.

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