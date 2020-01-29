В Тибете сообщили о первом возможном случае заражения коронавирусом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Врачи в столице Тибетского автономного района (ТАР) городе Лхасе полагают, что обнаружили первый в этой части Китая случай заболевания новым типом коронавируса, сообщают в среду китайские СМИ.

До сих пор Тибет остается единственной частью Китая, где не были зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом.

Ранее в среду стало известно, что медики выявили четыре случая заболевания новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах. Это первая страна Ближнего Востока, где зафиксировали новый коронавирус. Все заболевшие - члены одной семьи, прибывшей из Китая.

Заболевшие прибыли в ОАЭ 16 января из Уханя, эпицентра заболевания. Симптомы заболевания у первого представителя семьи проявились только 23 января.

По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.