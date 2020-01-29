Помилованная Иссахар улетит из России в Израиль вместе с Нетаньяху

Израильтянка может отправиться на родину уже в четверг, 30 января, сообщил источник "Интерфакса"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, предположительно, может улететь в Израиль в четверг, 30 января, вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своей матерью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Так же считает защита осужденной за наркотики и помилованной в среду президентом РФ Наамы Иссахар. По их мнению, девушка выйдет на свободу в четверг и покинет страну вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Акт вступает в силу немедленно. Но видите, ворота закрыты! Я звонил начальнику колонии, хотел уточнить, как это произойдёт, но он не взял трубку. Скорее всего, это (освобождение) произойдёт уже завтра", - сообщил журналистам адвокат израильтянки Алексей Добрынин.

Он также уточнил, что его подзащитная, скорее всего, покинет Россию вместе с израильским премьером Нетаньяху.

"Господин Нетаньяху сам хотел ее забрать. Он прилетит завтра", - добавил адвокат.

По его словам, защита видела Иссахар последний раз 26 января, в воскресенье, когда девушка написала ходатайство о помиловании.

"Иссахар очень хотела вернуться домой", - отметил Добрынин.

Ранее другой адвокат израильтянки Вадим Клювгант заявил, что помилованная Наама Иссахар должна быть немедленно освобождена. "Указ президента об освобождении подлежит немедленному исполнению. Мы очень рады освобождению Наамы и поздравляем с этим событием ее и ее родных", - сказал Клювгант "Интерфаксу".

Он отметил, что какой-либо процедуры ее освобождения нет, "Наама просто полетит домой свободным человеком".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" вечером в среду, что помилованная израильтянка Наама Иссахар, предположительно, может улететь в Израиль в четверг вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Предполагается, что Иссахар покинет Россию вместе со своей матерью бортом премьер-министра Израиля уже в четверг", - сказал источник.

По данным газеты "Едиот Ахронот", сотрудники посольства Израиля в России привезут Иссахар в четверг к самолету Нетаньяху. "Сотрудники израильского посольства в Москве будут сопровождать Иссахар в четверг в аэропорт, где она, как ожидается, сядет на борт самолета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, будучи с официальным визитом в России, должен встретиться с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным,.. Наама полетит с ним и со своей матерью домой в Израиль", - пишет газета.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша. Президент Израиля Реувен Ривлин, а также Нетаньяху поблагодарили российского лидера за это решение. Мать Наама Иссахар Яффа Иссахар также выразила благодарность в адрес Путина за освобождение ее дочери.

По данным газеты "Едиот Ахронот", сотрудники посольства Израиля в России привезут Иссахар в четверг к самолету Нетаньяху. "Сотрудники израильского посольства в Москве будут сопровождать Иссахар в четверг в аэропорт, где она, как ожидается, сядет на борт самолета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, будучи с официальным визитом в России, должен встретиться с Путиным,.. Наама полетит с ним и со своей матерью домой в Израиль", - пишет газета.

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили гашиш.