Нетаньяху поблагодарил Путина за быстрое помилование Иссахар

Путин отметил, что она "не пересекала даже российскую границу", что для нее "очень хорошо"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Москве от имени всего израильского народа поблагодарил президента России Владимира Путина за быстрое решение освободить Нааму Иссахар, осужденную в России.

Тему поднял Путин, напомнив, что 29 января подписал указ о ее помиловании.

"Она - слава Богу, для нее это очень хорошо - не пересекала даже границу РФ", - добавил президент. Он попросил передать ей и ее семье наилучшие пожелания.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана в апреле 2019 года в "Шереметьево" по обвинению в хранении в рюкзаке гашиша, который у нее нашли при досмотре. В Москве она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Хотя она действительно не пересекала российской границы, ее обвинили в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.

В октябре Химкинский городской суд приговорил ее к 7,5 годам колонии, а в декабре этот приговор подтвердил Мосгорсуд. МИД Израиля назвал этот приговор непропорционально тяжелым. Нетаньяху и президент Израиля Реуевен Ривлин не раз просили Путина освободить Иссахар.

В октябре Jerusalem Post писала, что в ходе переговоров на высоком уровне Израилю предложили обменять Иссахар на задержанного гражданина России Алексея Буркова, которого США разыскивали по обвинению в организации хакерской деятельности и в продаже данных владельцев банковских карт. На тот момент израильский суд уже согласился экстрадировать Буркова, поэтому обмен был невозможен.

Затем израильские СМИ предположили, что Путин объявит о помиловании Иссахар 23 января, когда будет в Израиле с визитом. Этого не произошло, но президент встретился с матерью осужденной, отметил, что семья девушки произвела на него благоприятное впечатление и пообещал, что "все будет хорошо". Журналисты сообщали, что освобождение Иссахар будет увязано с передачей России Александровского подворья в Иерусалиме.

Пресс-секретарь Путина Песков затем объяснил, что помилования Иссахар до сих пор не было, поскольку он сама об этом не просила и соответствующего ходатайства не подавала. Осужденная в минувшие выходные написала такое прошение, и 29 января вышел указ о ее помиловании. Утром 30 января во ФСИН подтвердили, что она освобождена.