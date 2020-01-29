Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белый дом направил письмо бывшему советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, в котором уведомил его о том, что выступает против публикации некоторых частей его книги, содержащих секретную информацию, сообщает издание The Hill со ссылкой на текст письма.

"В соответствии с федеральным законодательством и с соглашениями о неразглашении (информации - ИФ), которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к засекреченной информации, рукопись не может быть опубликована или раскрыта без удаления из нее этой засекреченной информации", - говорится в письме, датированном 23 января. Оно отправлено сотрудниками Совета национальной безопасности США адвокату Болтона.

Представители Болтона отказались комментировать изданию эту информацию.

Совет национальной безопасности получил рукопись Болтона на изучение на предмет засекреченной информации в конце декабря 2019 года. Публикация книги запланирована на март.

Ранее газета The New York Times написала статью, посвященную этой неопубликованной книге. По данным газеты, в книге Болтон рассказывает, что Трамп заявлял о нежелании выделять помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласиться участвовать в расследовании, связанном с бывшем вице-президентом США Джо Байденом.