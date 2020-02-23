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Трамп собрался заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что в Белом доме отрецензируют готовящиеся к публикации мемуары его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает в воскресенье американская газета The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, Трамп сообщил своим адвокатам о том, что Болтону не должно быть позволено публиковать детали каких-либо его обсуждений с первым лицом государства, которые касаются проблем национальной безопасности, поскольку эта информация строго засекречена.

В миреБелый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книгиЧитать подробнее

В начале февраля в беседе с представителями американской прессы Трамп заявил: "Мы намерены постараться и заблокировать публикацию книги".

Президент США настаивает на том, чтобы книга мемуаров под заглавием "Комната, в которой это случилось" не увидела свет до ноябрьских президентских выборов: "Когда я покину офис, он сможет сделать это". "Я дал ему работу, а затем он ополчился на меня", - добавил Трамп, назвав Болтона предателем.

Ранее представитель Совета по нацбезопасности США Эллен Найт написала адвокату Болтона, что "мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ваш клиент смог рассказать свою историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищена".

Болтон работал советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Его считают "ястребом" во внешнеполитических вопросах. В частности, он известен крайне жестким подходом к решению иранской и северокорейской проблем.

США Дональд Трамп Джон Болтон

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