Ливийские СМИ подтвердили прибытие в Триполи турецких кораблей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Транспортное судно в сопровождении двух боевых кораблей ВМС Турции прибыло в среду в порт ливийской столицы Триполи, на нем был доставлен контингент военнослужащих, танки и другая боевая техника для поддержки сил признанного ООН правительства национального согласия Ливии, сообщил ливийский телеканал Channel 218TV.

"Два военных корабля "Газинтепе" и "Кайдиниз" вместе с кораблем для доставки танков и военных автомашин впервые прибыли после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о военной поддержке правительства национального согласия Ливии, несмотря на обещания о невмешательстве и ненаправлении наемников", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в частности, прибывшая в Триполи бронетехника и армейские грузовики были направлены на авиабазу Митиага.

В середине января стало известно об отправке Турцией своих военных в Ливию в рамках соглашения с правительством этой североафриканской страны. В Триполи запросили помощь, чтобы противостоять наступлению на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии. "Мы начнем отправку войск в Ливию. Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации - ИФ)", - сказал он.

Парламент Турции 2 января разрешил правительству страны направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи армии Хафтара.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии с участием президента РФ, канцлера ФРГ, президента Франции и премьера Британии. По ее итогам было принято решение о создании военного комитета из представителей противоборствующих в Ливии сторон.

Участники конференции согласились с необходимостью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое должно контролироваться лучше, чем это было до сих пор, и договорились не оказывать воюющим сторонам никакой дальнейшей военной поддержки.