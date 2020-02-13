СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Члены СБ ООН одобрили в четверг предложенную Великобританией резолюцию, призывающую, в частности, к соблюдению режима прекращения огня в Ливии, а также - действующего в отношении этой североафриканской страны оружейного эмбарго.

В ходе голосования в поддержку этого документа выступили 14 стран, Россия воздержалась.

Проект резолюции, подготовленный Великобританией, поддерживает решения берлинской конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года. Документ призывает враждующие стороны выразить приверженность продолжительному прекращению огня. Его авторы настаивают на полном соблюдении оружейного эмбарго ООН в Ливии. Также в документе упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.

Кроме того, в проекте резолюции упоминается обещание участников берлинской конференции воздержаться от вмешательства в ливийский конфликт.

19 января в Берлине прошла международная конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и обязались воздержаться от вмешательства в дела этой страны.