Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Самый длинный тоннель, использовавшийся контрабандистами, выявлен на мексиканско-американской границе, сообщает Служба таможни и защиты границ США.

Тоннель длиной 1313 м был прокопан из индустриальной зоны мексиканского города Тихуаны в район американского города Сан-Диего (штат Калифорния).

Border Patrol San Diego Sector and partners have exposed the longest illicit cross-border tunnel ever discovered along the Southwest border. Details: https://t.co/KPlEzke3ra pic.twitter.com/N8IwRxHr2H — CBP (@CBP) January 29, 2020

Первыми тоннель обнаружили сотрудники мексиканских правоохранительных органов. Это произошло еще в августе 2019 года. С тех пор их американские коллеги занимались составлением карты этого туннеля и поиском его выхода на территории США.

Прежний "рекорд" принадлежал тоннелю, обнаруженному в 2014 году. Его длина - 904 м. Он был обнаружен также в районе города Сан-Диего.