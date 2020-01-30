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Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Самый длинный тоннель, использовавшийся контрабандистами, выявлен на мексиканско-американской границе, сообщает Служба таможни и защиты границ США.

Тоннель длиной 1313 м был прокопан из индустриальной зоны мексиканского города Тихуаны в район американского города Сан-Диего (штат Калифорния).

Первыми тоннель обнаружили сотрудники мексиканских правоохранительных органов. Это произошло еще в августе 2019 года. С тех пор их американские коллеги занимались составлением карты этого туннеля и поиском его выхода на территории США.

Прежний "рекорд" принадлежал тоннелю, обнаруженному в 2014 году. Его длина - 904 м. Он был обнаружен также в районе города Сан-Диего.

США Мексика Тихуана Сан-Диего Калифорния

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