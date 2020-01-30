Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,265 млрд евро

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Крупнейший банк Германии Deutsche Bank по итогам 2019 года получил 5,265 млрд евро чистого убытка против чистой прибыли в 341 млн евро годом ранее. Кредитная организация четвертый год из последних пяти завершает в минусе.

Годовая выручка банка снизилась на 8% - до 23,165 млрд евро.

В IV квартале убыток банка увеличился до 1,483 млрд евро против 409 млн евро годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 4% - до 5,349 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали квартальный убыток на уровне 1,04 млрд евро при выручке в 5,3 млрд евро.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) банка в прошлом году не изменился - 13,6%.

Объем резервов под безнадежные долги вырос до 723 млн евро по сравнению с 525 млн евро в 2018 году.

Выручка DB в инвестиционном подразделении в четвертом квартале увеличилась на 13% и составила 1,52 млрд евро. В том числе доходы от операций с ценными бумагами с фиксированной доходностью и валютами подскочили на 31% - до 1,2 млрд евро.

Подразделение по управлению активами зафиксировало рост выручки на 31% - до 671 млн евро.

Штат банка за минувший год сократился на 4100, до 87 600 человек.

Капитализация DB за последние три месяца подскочила на 20% и составляет сейчас около 16,5 млрд евро.

Deutsche Bank Германия

Новости
Новый коронавирус в Китае

Первые зараженные "уханьским" коронавирусом появились в Индии и на Филиппинах

Два старых американских спутника, вопреки опасениям астрономов, не столкнулись

Нетаньяху поблагодарил Путина за быстрое помилование Иссахар

Британские метеорологи предупредили мир о грядущем рекордно жарком пятилетии

Британские метеорологи предупредили мир о грядущем рекордно жарком пятилетии

Сильный ветер разнес часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

Что случилось этой ночью: четверг, 30 января

Новый коронавирус в Китае

Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране

Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране
Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');