В Киеве демонтировали билборды с пророссийскими надписями

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Киевской городской администрации (КГГА) и госучреждения "Киевреклама" демонтировали незаконную рекламу, содержащую "пророссийскую пропаганду", сообщила в четверг пресс-служба КГГА.

Ранее в Киеве появились билборды с фотографией основателя строительной компании Holly Industrial и надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" на русском языке.

"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Всего были сняты девять незаконных наклеек с пяти билбордов. На данный момент коммунальные службы проверяют уличную рекламу в Киеве на предмет провокационных надписей. Также городские власти просят местных жителей сообщать о случаях размещения "пророссийской пропаганды" на рекламных носителях.