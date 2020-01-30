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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

В Киеве демонтировали билборды с пророссийскими надписями

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Киевской городской администрации (КГГА) и госучреждения "Киевреклама" демонтировали незаконную рекламу, содержащую "пророссийскую пропаганду", сообщила в четверг пресс-служба КГГА.

Ранее в Киеве появились билборды с фотографией основателя строительной компании Holly Industrial и надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" на русском языке.

"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Всего были сняты девять незаконных наклеек с пяти билбордов. На данный момент коммунальные службы проверяют уличную рекламу в Киеве на предмет провокационных надписей. Также городские власти просят местных жителей сообщать о случаях размещения "пророссийской пропаганды" на рекламных носителях.

КГГА Киев Украина

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