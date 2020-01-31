Председатель ПАСЕ счел нормальными споры делегаций РФ и Украины в ассамблее

Также он прокомментировал свою недавнюю встречу с представителями российской делегации

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс считает нормальными противоречия в отношениях делегаций России и Украины в ассамблее, об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Комментируя ситуацию, сложившуюся в ассамблее вокруг взаимоотношений российской и украинской делегаций, спикер ПАСЕ уточнил, что это нормально.

"Думаю, нормально, что это (противоречия в отношениях делегаций России и Украины в ПАСЕ - ИФ) происходит. Это чувство, которое витает в ассамблее. В своем первом обращении в ПАСЕ я сказал, что есть национальные интересы, которые страны разделяют, и это касается не только России и Украины, но и ряда других государств", - сказал Дамс.

Он подчеркнул, что всех участников ПАСЕ объединяют ценности, отраженные в Европейской конвенции по правам человека.

"Они едины для всех 47 стран, и поэтому я призываю к тому, чтобы сконцентрировать наше внимание именно на них. По моим ощущениям в ассамблее эту идею приняли", - добавил он.

Глава ПАСЕ также подчеркнул, что "хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы".

"И это то, что я планирую сделать в будущем. Очевидно, что исход - успешный или нет - будет понятен позже", - отметил Дамс.

По мнению спикера ПАСЕ, его недавняя встреча с представителями российской делегации показала, что они готовы внести конструктивный вклад в работу ассамблеи наравне с парламентариями других 46 стран.

"Конечно, во время этой встречи обсуждались проблемные вопросы - не буду раскрывать все секреты - но, на мой взгляд, она была содержательной", - отметил Дамс, оценивая итоги своей недавней встречи с делегацией РФ, которая, по его словам, "прошла очень хорошо".

Накануне ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в ассамблее и приняла резолюцию, которую ряд представителей РФ подвергли критике. Документ, в том числе, содержит призыв к России вернуть Крым, исполнять Минские соглашения, сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в катастрофе MH17, полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и другие.