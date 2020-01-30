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Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ

Документ содержит призыв к России вернуть Крым и исполнять Минские соглашения

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию, касающуюся десяти стран Совета Европы (СЕ), находящихся под мониторингом, в том числе России.

В ответ российская делегация выразила несогласие с текстом этого документа по целому ряду положений.

Резолюция, в частности, предписывает российским властям осуществить ряд конкретных мер, чтобы "устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека" (ЕСПЧ).

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Кроме того, документ призывает Россию "безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности".

Согласно резолюции, РФ должна "обратить вспять незаконную аннексию Крыма", полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и "полностью выполнять Минские соглашения".

От России ожидают также принятия эффективных мер, направленных "на предотвращение нарушений прав человека ЛГБТИ" (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы - ИФ).

Депутат Госдумы Николай Рыжак, выступая от имени российской делегации, в частности, заявил, что "Россия даже не является участником Минских соглашений".

"Несмотря на это, Ассамблея еще и усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины. После этого формулировка стала выглядеть так: "полностью выполнять Минские соглашения, участником которых является РФ", - заявил он.

Россия выступила против принятия документа, сообщил член делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

"Мы категорически не согласны с текстом резолюции. В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - написал Саралиев в телеграмм-канале.

Под процедурой мониторинга, кроме РФ, находятся еще девять стран: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Сербия, Турция и Украина.

30 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. В принятой Ассамблеей резолюции отмечалось, что Россия за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ выполнила ряд рекомендаций. В документе, в том числе, упоминался обмен заключенными с Украиной и выплата взносов в СЕ. В то же время Ассамблея предложила мониторинговому комитету внимательно следить за процессом внесения поправок в российскую Конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Резолюция была принята незначительным числом голосов: за ее принятие выступили 49 депутатов, против высказались 17, воздержались трое. Всего же в Ассамблею входит 321 парламентарий.

ПАСЕ СЕ Россия Крым

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