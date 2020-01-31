Промышленный PMI Китая снизился в январе до 50 пунктов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50 пунктов с 50,2 месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее снижение.

Опрошенные Trading Economics аналитики предполагали уменьшение PMI в январе до 50 пунктов, поскольку производственная активность в Китае в этом месяце традиционно замедляется из-за празднования Нового года по Лунному календарю.

Данные ГСУ основаны на результатах опроса, проведенного до 20 января, и поэтому не отражают в полной мере последствий распространения нового коронавируса, которое уже привело к остановке ряда предприятий в Китае.

Подындекс производства в январе опустился до 51,3 пункта с 53,2 пункта в декабре, подындекс новых экспортных заказов - до 48,7 пункта с 50,3 пункта.

Январский PMI сферы услуг в этом месяце увеличился до 54,1 пункта с 53,5 пункта в декабре, аналитики не ожидали его изменения.

Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в КНР в январе опустился до 53 пунктов с 53,4 пункта месяцем ранее.

Производственный PMI рассчитывается на основе результатов опроса, который направляется примерно в 3 тыс. компаний из 31 сектора промышленности, в то время как PMI сферы услуг учитывает сведения 4 тыс. компаний из 37 секторов.