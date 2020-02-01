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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:18

ЕС отправил первую партию медпомощи КНР для сдерживания коронавируса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - После получения от Китая запроса на защитное снаряжение от коронавируса координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации обратился ко всем государствам-членам союза за содействием в доставке китайской стороне необходимых средств индивидуальной защиты, заявил в субботу член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"В качестве немедленной первой реакции государства-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - сообщается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Ленарчич подтвердил обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, сделанное в телефонном разговоре на прошлой неделе, предоставить любую необходимую помощь Китаю в его усилиях по сдерживанию распространения коронавируса.

"Комиссия продолжит оказывать поддержку Китаю", - заверил еврокомиссар.

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