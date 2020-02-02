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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:18

В Грузии образовалась трехкилометровая очередь из машин на дороге в Россию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Дальнобойщики, следующие из Грузии в Россию, вторые сутки стоят на Военно-Грузинской дороге у поселка Жинвали (Душетский муниципалитет региона Мцхета-Мтианети) из-за сильного снегопада и опасности схода лавин, сообщают в ночь на воскресенье грузинские СМИ.

По информации СМИ, колонна из трейлеров, а также легковых автомобилей, ожидающих разрешения на проезд, растянулась уже на три километра.

В субботу вечером к застрявшим на дороге пришли представители местных властей вместе с губернатором региона Мцхета-Мтианети, которые привезли им горячую еду и предоставили информацию о ситуации на закрытом из-за непогоды Крестовом перевале, через который им предстоит продолжить путь.

Представители властей заверили, что расчистка дороги от снега начнется сразу же, как только будет снята лавинная опасность, после чего движение на перевале возобновится в обычном режиме.

Из-за интенсивного снегопада и угрозы схода лавин проезд на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) был закрыт в ночь на 31 января сначала для большегрузов, а затем для всех видов транспорта. Эта дорога сейчас является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Грузия

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