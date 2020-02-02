Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая, обрушившаяся кровля кафе в Новосибирске, планы Украины по восстановлению Донбасса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии превысило 300. По данным Госкомздрава страны, количество заболевших достигло 14480. За истекшие сутки число заразившихся в КНР увеличилось на 2590, смертельных случаев - на 45 человек. Также зафиксирована первая смерть за пределами страны - 44-летний житель Уханя скончался на Филиппинах.

- В Новосибирске обрушилась кровля кафе. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, их уже прооперировали. Кровля обрушилась в пристройке к зданию, которое официально было неэксплуатируемым. До обрушения, предположительно вызванного сходом снега, самостоятельно успели эвакуироваться 190 человек.

- В КНР зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Вспышка зарегистрирована на птицеферме в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй, являющейся центром распространения коронавируса нового типа. Местные власти уничтожили 17,8 тыс. птиц после вспышки. Случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не выявлено.

- Помощник Зеленского заявил о планах превращения Донбасса в процветающий регион. Как рассказал Андрей Ермак, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен на развитие и восстановление Донбасса.

- В Грузии образовалась трехкилометровая очередь из машин на дороге в Россию. Проблема на Военно-Грузинской дороге у поселка Жинвали возникла из-за сильного снегопада и опасности схода лавин.