Захарова связала заявления о действующем Тартуском мире с "кризисом развития"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "кризисом развития" заявления зарубежных политиков о Тартуском мирном договоре.

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат", - написала Захарова в фейсбуке.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор с Советской Россией, однако заявила, что границы государств, установленные в Европе после Второй мировой войны, не должны меняться.