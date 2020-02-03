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Захарова связала заявления о действующем Тартуском мире с "кризисом развития"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "кризисом развития" заявления зарубежных политиков о Тартуском мирном договоре.

В миреПрезидент Эстонии назвала действующим Тартуский мирный договорЧитать подробнее

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат", - написала Захарова в фейсбуке.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор с Советской Россией, однако заявила, что границы государств, установленные в Европе после Второй мировой войны, не должны меняться.

Тартуский мир

2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим. Разные позиции по Тартускому миру мешают государствам заключить договор о границе.

Россия Эстония Мария Захарова

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