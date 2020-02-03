Захарова связала заявления о действующем Тартуском мире с "кризисом развития"
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "кризисом развития" заявления зарубежных политиков о Тартуском мирном договоре.
"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат", - написала Захарова в фейсбуке.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор с Советской Россией, однако заявила, что границы государств, установленные в Европе после Второй мировой войны, не должны меняться.
Тартуский мир
2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.
В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим. Разные позиции по Тартускому миру мешают государствам заключить договор о границе.