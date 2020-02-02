Президент Эстонии назвала действующим Тартуский мирный договор

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор с Советской Россией, однако заявила, что границы государств, установленные в Европе после Второй мировой войны, не должны меняться.

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали", - заявила глава государства в воскресенье в Тарту на праздновании столетия Тартуского мирного договора.

"Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности. В то же время мы должны уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу", - сказала она.

Она отметила, что Тартуский мирный договор не только официально и дипломатически закрепил победу в Освободительной войне 1918-1920 годов, но и заложил основу для более широкого признания Эстонии в качестве независимого и суверенного государства, "субъекта, а не объекта международных отношений".

В то же время современная Россия не считает Тартуский мирный договор действующим, рассматривая его историческим документом, утратившим юридическую силу.

Как сказала на брифинге 30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР; кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН".

"В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового. С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и принадлежит истории", - сказала Захарова.