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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:34

Число жертв коронавируса превысило количество жертв вспышки атипичной пневмонии SARS

Число жертв коронавируса превысило количество жертв вспышки атипичной пневмонии SARS
Граждане Индонезии, прибывшие из Уханя
Фото: Reuters

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших от "уханьского" коронавируса в Китае превысило число жертв вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, пишет South China Morning Post.

Новый коронавирус в Китае

По данным на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 умер. Атипичной пневмонией с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года заразились около 8500 человек, умерли 349. Считается, что коронавирус начал распространяться из города Ухань в провинции Хубэй в декабре 2019 года.

Более 480 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели и выписались из больницы. Однако врачи предупреждают, что есть риск повторного заражения.

В городе Гуанчжоу ученые обнаружили нуклеиновую кислоту нового вируса на дверной ручке дома заразившегося. Они также предупреждают, что вирусом можно заразиться через клавиатуру или мобильные телефоны, передает CGTN.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Китай Ухань Гуанчжоу SARS

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