Число жертв коронавируса превысило количество жертв вспышки атипичной пневмонии SARS

Граждане Индонезии, прибывшие из Уханя Фото: Reuters

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших от "уханьского" коронавируса в Китае превысило число жертв вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, пишет South China Morning Post.

По данным на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 умер. Атипичной пневмонией с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года заразились около 8500 человек, умерли 349. Считается, что коронавирус начал распространяться из города Ухань в провинции Хубэй в декабре 2019 года.

Более 480 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели и выписались из больницы. Однако врачи предупреждают, что есть риск повторного заражения.

В городе Гуанчжоу ученые обнаружили нуклеиновую кислоту нового вируса на дверной ручке дома заразившегося. Они также предупреждают, что вирусом можно заразиться через клавиатуру или мобильные телефоны, передает CGTN.