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Турция сообщила о нанесении ударов по 46 целям в Сирии в ответ на гибель своих солдат

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Турция нанесла удары в Сирии в ответ на обстрел турецких военных в сирийском Идлибе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Эрдогана, самолеты F-16 нанесли удары по 46 целям в Сирии. "Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - заявил турецкий лидер. Анкара оценивает, что в результате ее атаки погибли 30-35 сирийских военнослужащих.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Эрдоган заявил, что может поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией в Идлибе. По данным агентства, Эрдоган также призвал российскую сторону "не пытаться остановить турецкую операцию, нацеленную только на (позиции - ИФ) сирийского режима".

Ранее в понедельник в Анкаре сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в сирийском Идлибе погибли четверо турецких военных. Девять турецких военнослужащих получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Обстрел провели сирийские правительственные силы, утверждают в Анкаре.

"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск...Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", - говорится в сообщении Минобороны Турции.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун пообещал, что Турция привлечет к ответственности всех причастных к обстрелу в Идлибе.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия Идлиб Владимир Путин

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