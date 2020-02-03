Российские военные опровергли информацию о турецких авиаударах в Сирии

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ, заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам. Там также подтвердили информацию о том, что несколько турецких военных получили ранения, попав под обстрел со стороны сирийских войск в районе Идлиба.

"Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции", - сказали в Центре примирения. Там также сообщили, что турецкие военные попали под огонь сирийских войск по террористам. По данным Центра примирения, турецкие войска в ночь со 2 на 3 февраля, не уведомив российскую сторону, передвигались внутри Идлибской зоны деэскалации и были обстреляны. Инцидент произошел к западу от населенного пункта Серакаб, добавили военные РФ.

В центре примирения также заверили, что российские и турецкие военные постоянно поддерживают связь по ситуации в районе Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция нанесла удары в Сирии в ответ на обстрел турецких военных в сирийском Идлибе.

По словам Эрдогана, самолеты F-16 нанесли удары по 46 целям в Сирии. По данным турецких вооруженных сил, в результате атаки погибли 30-35 сирийских военнослужащих. "Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - заявил турецкий лидер.

Ранее в Анкаре сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в сирийском Идлибе погибли четверо турецких военных. Девять турецких военнослужащих получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Обстрел провели сирийские правительственные силы, заявили в Анкаре.

"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск... Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", - говорится в сообщении Минобороны Турции. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун пообещал, что Турция привлечет к ответственности всех причастных к обстрелу в Идлибе.