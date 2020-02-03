Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый метод синтеза графена, разница между страхом и тревогой в мозге и еще один повод бросить курить

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Финские ученые выяснили, что для мозга ожидание того, что сейчас будет страшно и, собственно, страх — две разные вещи. В их основе лежат два разных нейронных механизма. Но между двумя этими фазами есть своего рода переход. Гнетущее ощущение во время просмотра того же фильма ужасов можно назвать своеобразной подготовкой мозга к более реальному страху - появлению скримера - в момент которого и возникает какая-либо защитная реакция.

- Американские химики разработали новый метод синтеза графена, для которого в качестве исходного реактива годится любое твердое вещество с высоким содержанием углерода, в том числе пищевые отбросы. Пропускание мощного импульса электрического тока через богатое углеродом вещество приводит к синтезу большого количества графена. Новый способ частично объединяет преимущества двух существовавших подходов. С разумными энергозатратами и без едких реактивов удается за одно включение получать до нескольких грамм графена, обладающего слоистой структурой, но со случайно повернутыми слоями.

- Французские биологи нашли митохондрии в плазме крови здоровых людей. Оказалось, их там может быть почти четыре миллиона на миллилитр — и они вполне исправно дышат. Зачем они там в больших количествах, пока неясно. Авторы предполагают, что органеллы могут служить как средство коммуникации между клетками. Возможно, их наличие активирует процессы воспаления.

- В легких бывших курильщиков обнаружили клетки с низкой мутационной нагрузкой. У курильщиков уровень количества мутаций был обычно высоким, а вот у бывших курильщиков обнаружилось много клеток с нормальным количеством мутаций — их было в четыре раза больше, чем у тех, кто еще не бросил курить. По словам авторов исследования, это могут быть потомки клеток, которые проснулись уже после того, как человек бросил курить.

- Годы развития квантовой термодинамики показали, что квантовые тепловые двигатели могут иметь высокую эффективность на малых масштабах. N+1 рассказали о том, что такое квантовые двигатели, как они устроены и на что способны.

- Из этого партнерского материал N+1 можно узнать о том, как компьютеры научились воспринимать текст и работать с ним, о неравной схватке поисковиков и бредогенераторов и о том, почему в ближайшее время нам не грозит восстание машин против наших скверных текстов.

- Что увидели бы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, если бы они достигли Антарктиды сорок миллионов лет назад? В этом материале рассказывается о зеленой Антарктиде, ее обитателях и о том, когда и почему она превратилась в узнаваемый нами ледяной континент.

- Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина рассказала всем об алармистском культе климатологов, придумавших антропогенное потепление, и их главной "иконе" — "клюшке" Манна. Один из адептов культа рассказал в интервью N+1 об основах климатического алармизма.

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