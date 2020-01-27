Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый коронавирус 2019 года, остекленевший мозг жертвы Везувия и голос мумии жреца из 3D-печатного рта

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Главные новости этой недели связаны с новым коронавирусом 2019-nCoV. В данном материале подробно рассказывается, что такое коронавирусы, чем они отличаются от других вирусов и в чем их опасность.

- Молекулярные биологи из Китая и США разработали ДНК-вычислитель, способный извлекать квадратные корни. Вычислительная система основана на реакциях гибридизации нуклеиновых кислот: исходными данными служат одноцепочечные молекулы ДНК, а ответ считывают по флуоресцентному сигналу. За счет избавления биохимической схемы от ферментов и каталитических нуклеиновых кислот такой ДНК-вычислитель может оперировать с числами размером до 10 бит: предложенная система может извлечь квадратный корень из 900.

- Британские ученые сумели воссоздать голос древнеегипетского жреца, жившего более трех тысяч лет назад. С помощью КТ-сканирования они воссоздали модель его речевого тракта. Затем распечатали ее на 3D-принтере и подключили к динамику для воспроизведения звука, что позволило записать образец голоса.

- Израильская компания Elbit Systems провела успешные испытания противопожарных капитошек — пакетиков с водой или пеной, которые сбрасывались с самолетов на огонь. Таким образом самолеты смогут гасить огонь на земле с большей высоты и в ночных условиях. Сегодня воду сбрасывают с высоты, обычно не превышающей 30-40 метров. При сбросе с большей высоты часть воды испарится в горячем воздухе не достигнув цели, а если сбрасывать ночью, то можно во что-нибудь врезаться.

- Итальянские археологи нашли в черепе одной из жертв Везувия в Геркулануме черную стекловидную массу, которая оказалась мозгом. Ученые считают, что из-за раскаленного пепла, выделенного при извержении, фрагменты мозга сгорели, образовав нечто вроде стекла. Это могло произойти при температуре 470-520 градусов Цельсия. До сих пор такие случаи были описаны только во время Второй мировой войны, в частности, после бомбежки Дрездена. В археологических останках такое явление не встречалось.

- В градусах измеряют углы и температуру, а еще плотность жидкости, качество молока и долю спирта. В этом материале N+1 можно узнать, как так получилось и какие альтернативы существуют для градуса.

- Можно ли по запаху отличить больного человека от здорового, как пахнут нейрозаболевания и зачем вообще уделять внимание запахам в век молекулярной диагностики - узнать ответы на эти вопросы можно в материале N+1.