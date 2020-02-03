В ДНР сочли невозможным обмен "всех на всех" в текущей ситуации

Для проведения такого обмена необходимо полностью остановить конфликт в Донбассе, считают в ДНР

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Обмен пленными по формуле "всех на всех", предусмотренный Минскими договоренностями, невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины.

"Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила журналистам омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

Она добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что какое-то количество людей и далее находятся в заключении. "У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - отметила Морозова.

Конфликт на востоке Украины между вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины с одной стороны и сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с другой стороны начался в апреле 2014 года после смены власти на Украине. В результате войны в Донбассе Украина утратила контроль над частью его территории и участком украино-российской границы. В феврале 2015 года Минскими соглашениями была определена линия разграничения сторон конфликта.

В конце января 2020 года помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена удерживаемых лиц с Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот список был передан на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, также сказал Ермак.