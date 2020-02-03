Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу MH17

Среди обвиняемых - Игорь Гиркин

Глава Объединенной следственной группы Фред Вестербеке на пресс-конференции, посвященной расследованию крушения рейса MH17 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первое слушание по делу о крушении в Донбассе летом 2014 году самолета Boeing "Малазийских авиалиний" пройдет в суде в Нидерландах 9 марта, четверым фигурантам дела предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17 (речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко - ИФ)", - сказала Кутьина. При этом защитник не уточнила, намерены ли обвиняемые явиться в суд в Нидерландах.

Дело MH17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению авиалайнера.

Следственная группа 19 июня 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, говорилось в заявлении ССГ.