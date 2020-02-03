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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу MH17

Среди обвиняемых - Игорь Гиркин

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу MH17
Глава Объединенной следственной группы Фред Вестербеке на пресс-конференции, посвященной расследованию крушения рейса MH17
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первое слушание по делу о крушении в Донбассе летом 2014 году самолета Boeing "Малазийских авиалиний" пройдет в суде в Нидерландах 9 марта, четверым фигурантам дела предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17 (речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко - ИФ)", - сказала Кутьина. При этом защитник не уточнила, намерены ли обвиняемые явиться в суд в Нидерландах.

Дело MH17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению авиалайнера.

Следственная группа 19 июня 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, говорилось в заявлении ССГ.

Финальный отчет по MH-17

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Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"Согласно данным доклада Совета по безопасности Нидерландов, ракета поразила кабину пилота с левой стороны. После взрыва ракеты головная часть самолета отделилась от фюзеляжа.Ракета ЗРК "Бук", которой 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит лайнер "Малайзийских авиалиний", была выпущена с территории площадью 320 кв. км на востоке Украины, утверждается в докладе Совета по безопасности НидерландовТочное местонахождение ЗРК "Бук" не указывается.Кроме того, в докладе отмечено, что катастрофа произошла в условиях, когда Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий на востоке страны"Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе на территории, контролируемой ополченцами. На борту лайнера находились 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.Расследование катастрофы возглавили Нидерланды. В этой стране проводятся два параллельных расследования. Одно из них, результаты которого представлены, - под эгидой Совета по безопасности Нидерландов и нацелено на выявление технических причин катастрофы. В то же время генпрокуратура Нидерландов проводит другое расследование, уголовное, призванное выявить конкретных виновных в трагедии. Представители России в этом расследовании не участвуют.
Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"
Елена Кутьина Нидерланды Malaysia Airlines Донбасс Украина

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