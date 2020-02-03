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Турецкие военные не явились на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не явились на совместное с Россией патрулирование в Сирии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Турция не прислала своих военнослужащих для совместного с подразделениями российской военной полиции патрулирования на севере Сирии, сообщил в понедельник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани - пункт пропуска Гариб - Хараб-Нас - Итвиран-Тахтани - Бадфик - Итвиран-Фаукани - пункт пропуска Гариб - Кобани в провинции Алеппо", - сказал Боренков.

По его словам, продолжилось и патрулирование населенных пунктов в провинциях Ракка и Алеппо.

Все мероприятия в рамках патрулирования прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

Одновременно армейская авиация проводила воздушное патрулирование.

Между тем, как сообщил Боренков, на территории Идлибской зоны деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За прошедшие сутки зафиксировано 35 обстрелов более 20 населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

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