Военные РФ объявили о подготовке провокации с химвеществами в Сирии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Боевики в Идлибской зоне деэсакалации готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, Турция может помочь в ее предотвращении, заявили в понедельник российские военные.

"Российский центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону - оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для её предотвращения", - заявили в российском центре по примирению в Сирии.

В сообщении говорится, что вечером 3 февраля на "горячую линию" российского центра по примирению от двух жителей населенного пункта Маарет-эль-Арт (Идлибская зона деэскалации) поступила информация о том, что "представители организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ группировка) готовят провокацию с использованием отравляющих веществ".

В сообщении российского центра говорится, что в Маарет-эль-Арт 1 февраля прибыла группа численностью около 15 представителей "Белых касок" под руководством Махи ад-Дин аль-Ама, который, по данным российских военных, является боевиком "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Данный террорист имеет опыт съемки постановочных кадров якобы "химатаки" 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб", - говорится в сообщении российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Новую провокацию планируется инсценировать в населенному пунтке Маарет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций", - говорится в сообщении.

"К месту съемок из подземного хранилища "белокасочниками" на двух пикапах сегодня было доставлено около 400 литров химического раствора. Готовые видеосюжеты должны быть опубликованы на информационных ресурсах "Белых касок" в социальных сетях для подхвата ведущими западными и арабскими СМИ", - отмечается в сообщении российского центра.