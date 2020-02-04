Оппозиция в Грузии отказалась от протестов в Тбилиси из-за трагедии на западе страны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Представители грузинских оппозиционных партий отказались от проведения во вторник акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси из-за гибели в пожаре шести человек в городе Багдати на западе страны.

"Мы отказались от проведения акции протеста в связи с трагическим случаем минувшей ночью в поселке Багдати, где в результате пожара погибли шестеро человек, члены одной семьи, в их числе четверо детей", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, акция оппозиционных партий с требованием к властям изменить избирательную систему будет проведена в среду, 5 февраля. "Мы устроим пикетирование всех трех входов в парламент и депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" придется пройти через "коридор позора", - сказал Угулава.

Весенняя сессия парламента Грузии открывается во вторник.

Трагедия в Багдати

Ранее Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщила, что в жилом двухэтажном деревянном доме в Багдати в регионе Имеретия произошел пожар. Огонь охватил около 200 кв. метров.

"Прибывшие на место пожарные-спасатели локализовали пожар, однако, когда они вошли в открытый огонь, обнаружили тела 5 человек, в том числе одной женщины и четырех детей. Позже было найдено еще одно тело - пожилой женщины", - говорится в сообщении.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных команд, а также были мобилизованы бригады скорой.

В связи со случившимся МВД начало расследование по статье 187 УК Грузии ("повреждение или уничтожение вещи"), части 4 ("деяния, повлекшие по неосторожности причинение смерти двух или более человек").