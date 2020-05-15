Грузинские оппозиционеры Угулава и Окруашвили вышли на свободу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в пятницу вечером освобождены из заключения на основании указа президента Саломе Зурабишвили об их помиловании.

"По-человечески я благодарю президента за подписанный указ о моем помиловании, хотя я продолжу борьбу против действующего в Грузии антинародного режима", – заявил Угулава журналистам после освобождения из заключения.

В свою очередь Окруашвили заявил журналистам, что их освобождение было продиктовано властям Грузии давлением со стороны западных партнеров. "Грузии необходимо спокойствие, исходя из этого необходимы посылы Западу, что это спокойствие в стране сохраняется и предстоящие осенью парламентские выборы пройдут в нормальной обстановке. Я не намерен делать каких-то реваншистских заявлений", – сказал Окруашвили.

Ранее в пятницу президент Зурабишвили заявила, что подписала указ о помиловании Угулава и Окруашвили исходя из интересов сохранения политической стабильности в Грузии.

В феврале Угулава был осужден Тбилисским городским судом на срок 1 год 3 месяца и 22 дня по обвинению в деле о растрате в 2011-2012 годах на должности мэра Тбилиси 48 миллионов лари ($15 миллионов).

В апреле Тбилисский городской суд осудил Окруашвили сроком на пять лет лишения свободы за участие в групповом насилии в ходе акции протеста в ночь на 21 июня прошлого года, когда большая группа оппозиционеров пыталась ворваться в здание парламента Грузии в Тбилиси.

Лидеры грузинской оппозиции заявили, что оба этих приговора были политически мотивированными. Эту позицию грузинских оппозиционеров разделили в своих недавних заявлениях некоторые американские конгрессмены и сенаторы, а также европарламентарии.