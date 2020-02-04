Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя. В твиттере он назвал себя единственным победителем этих кокусов.

"Кокусы у демократов - это абсолютная катастрофа. Ничего у них не работает, как и тогда, когда они управляли страной. Вспомните сайт программы Obamacare, который обошелся в $5 млрд, когда должен был стоить 2% от этой суммы", - написал президент.

Кокусы Республиканской и Демократической партии Айовы по традиции начали предвыборную кампанию в США. На республиканских внутрипартийных выборах победил Трамп.

В кокусах демократов участвовали сенаторы Берни Сандерс, Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич. Результаты голосования не были объявлены: представители партии объявили, что по итогам трех раундов были выявлены нестыковки из-за технических проблем. Таким образом, лидер среди кандидатов не был выявлен.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который также собирается выдвинуться в президенты от демократов, ведет собственную кампанию и в этих кокусах не участвовал.