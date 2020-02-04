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Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Идлибе

Президенты РФ и Турции условились принять безотлагательные меры, прежде всего по линии Минобороны, для повышения эффективности координации действий в Сирии

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Идлибе
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражена обоюдная обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", - говорится в сообщении.

"Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии", - отмечают в пресс-службе.

Там также заявили, что в разговоре подтверждена поддержка межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования акцентирована важность соблюдения установленного в стране с 12 января режима прекращения боевых действий и реализации итогов Берлинской международной конференции 19 января", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Анатолийское агентство новостей сообщило, что Эрдоган во вторник в телефонной беседе с Путиным обсудил ситуацию в сирийской провинции Идлиб и в частности недавний инцидент с обстрелом турецких военных.

"Турция в полной мере продолжит использовать законное право на самооборону в случае подобных атак", - приводит агентство слова Эрдогана.

В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган отметил, что недавнее нападение на турецких военнослужащих в Сирии нанесло урон совместным усилиям по установлению мира в этой стране.

Ранее турецкие власти сообщили, что накануне под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - семь военных и один мирный житель.

Со своей стороны глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Издание "Сабах" сообщало, что после этого инцидента было отменено совместное патрулирование РФ и Турции. Вечером 3 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что Турция не прислала своих военнослужащих для совместного с подразделениями российской военной полиции патрулирования на севере Сирии.

При этом во вторник Эрдоган заявил, что Анкаре не имеет смысла конфликтовать с Россией в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. При этом он заявил, что Турция довела до сведения России невозможность закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, на гибель там гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции.

Сирия Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия

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