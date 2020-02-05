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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:09

Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

Телефонный разговор Путина и Эрдогана, брифинг в СБ ООН по Сирии, еще почти 4 тыс. заразившихся пневмонией за сутки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию в Идлибе и в частности недавний инцидент с обстрелом турецких военных. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидер Турции заявил, что страна в полной мере продолжит использовать законное право на самооборону в случае подобных атак. В свою очередь, Путин обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Президенты РФ и Турции условились принять безотлагательные меры для более эффективной координации действий в регионе. США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе - заседание может состояться уже в четверг.

- Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек. По данным Госкомздрава КНР, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3887 человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй.

- Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России. С новым ядерными боезарядами на боевом патрулировании уже находятся две подлодки ВМС США. -

- ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре с РФ по вагонам и стрелкам. Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ. Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин.

- Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк. Во вторник ее уже представили коллективу. В банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы.

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