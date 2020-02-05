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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:05

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек

Скончались уже 490

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек
Фото: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 по Москве вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3887 человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 185555 человек, 892 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

На китайских территориях за пределами материковой части страны с декабря прошлого года зафиксированы 38 случая заболевания: 18 (включая один случай летального исхода) - в Гонконге, 10 - в Макао, и 10 - на Тайване.

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