Филарета исключили из членов Синода ПЦУ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Православная церковь Украины на заседании Священного Синода 4 февраля прекратила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде, сообщила пресс служба ПЦУ.

"Учитывая, что Почетный патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду (. . .) - установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 является архиереем Православной церкви Украины на покое", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что роль сыграло также отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, а также необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение - остановить полномочия Почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода.

Также на заседании Синод констатировал, что Почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии.