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Филарета исключили из членов Синода ПЦУ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Православная церковь Украины на заседании Священного Синода 4 февраля прекратила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде, сообщила пресс служба ПЦУ.

"Учитывая, что Почетный патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду (. . .) - установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 является архиереем Православной церкви Украины на покое", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что роль сыграло также отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, а также необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение - остановить полномочия Почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода.

Также на заседании Синод констатировал, что Почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии.

Украина ПЦУ УПЦ КП Филарет

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