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Глава ПЦУ призвал украинцев оставаться дома на Пасху

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев оставаться дома на Пасху.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас – это оставаться дома, в самоизоляции", – говорится в видеообращении, опубликованном в субботу на странице митрополита Епифания в фейсбуке.

Глава ПЦУ также добавил, что из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение вербы в Вербное воскресенье, которое должно было состояться завтра, 12 апреля.

ПЦУ Пасха Украина митрополит Епифаний

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