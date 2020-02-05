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Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной
Фото: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, инициировавшая процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, после его обращения к Конгрессу демонстративно разорвала копию его речи.

Папки с этими бумагами Трамп передал ей и вице-президенту Майку Пенсу перед началом своей речи, и Пелоси в ответ протянула ему руку для рукопожатия, но тот отвернулся.

Когда Трамп закончил свою 80-минутную речь "О положении страны" и члены конгресса стали ему аплодировать, сидевшая позади президента Пелоси встала и демонстративно разорвала пополам листы с текстом речи.

Как следует из видеозаписи, Трамп, судя по всему, не заметил происходившего за его спиной.

Позже на вопрос о том, зачем она порвала текст выступления, Пелоси ответила, что это "это было еще вежливо, учитывая имеющиеся альтернативы", потому что это была "такая грязная речь".

В сентябре 2019 года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал телефонный разговор президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он просил начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

США Дональд Трамп Нэнси Пелоси

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