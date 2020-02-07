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Суд снова отклонил иск против Трампа по поводу доходов от иностранных чиновников

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Колумбия отклонил иск, поданный 215 конгрессменами-демократами против президента США Дональда Трампа, с обвинениями в нарушении положений Конституции США, запрещающих госслужащим получать материальную выгоду из посторонних - в данном случае иностранных - источников, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению подателей иска, Трамп нарушает Конституцию из-за того, что в принадлежащих ему объектах собственности, включая отель в Вашингтоне, останавливаются представители иностранных правительств, которые во время пребывания тратят там деньги.

Между тем, напоминает Bloomberg, Конституция США запрещает президенту принимать от иностранных правительств какие-либо вещи, представляющие материальную ценность, без разрешения на то Конгресса.

В свою очередь трое судей Апелляционного суда пояснили, что 29 сенаторов-демократов и 186 членов Палаты представителей - податели иска против Трампа - не обладают надлежащей правосубъектностью для рассмотрения судом этого дела и для определения того, имеет ли Трамп право продолжать подобную коммерческую деятельность.

"В данном случае... наше постановление ясно: 29 сенаторов и 186 членов Палаты представителей не составляют большинства ни в одной из палат (Конгресса - ИФ) и поэтому не имеют полномочий давать разрешение или запрещать президенту принимать доход из иностранных источников", - говорилось в судебном постановлении.

Bloomberg напоминает, что это уже второй случай, когда американский суд отклоняет такой иск против президента.

Позднее в пятницу Трамп приветствовал это решение суда.

"И только что еще одна победа. Нервничающая (спикер Палаты представителей США - ИФ) Нэнси Пелоси и демократы в Конгрессе подали на меня в суд, а их иск отклонили. На этот раз единогласно - в Апелляционном суде округа Колумбия. Охота на ведьм!" - написал он втвиттере.

Ранее Трамп утверждал, что прибыль от принадлежащих ему коммерческих структур нельзя считать его вознаграждением.

США Дональд Трамп

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