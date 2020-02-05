Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турецкое военное командование перебросило военную технику в провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По данным агентства, технику и военнослужащих в Хатай доставили на ста транспортных средствах.

Целью переброски агентство называет усиление находящихся на границе частей.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца февраля отвести силы от турецких постов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

Турция Сирия

Новости

Путин предупредил, что человечество вновь оказалось у опасной черты

Путин предупредил, что человечество вновь оказалось у опасной черты

США провели первый в этом году пуск МБР "Минитмен-3"

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер 1,8 тыс. пассажиров

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Нефть Brent подорожала до $54,6 за баррель на сигналах перепроданности рынка

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года

Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе

Эксперт счел отмену рейсов в Китай недостаточным для сдерживания коронавируса

Эксперт счел отмену рейсов в Китай недостаточным для сдерживания коронавируса
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');