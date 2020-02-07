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Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Колонна турецкой военной техники прибыла в пятницу в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб, сообщает агентство Associated Press.

По сведениям агентства "Анадолу", Турция перебрасывает силы к наблюдательным пунктам в Идлибе. В частности, в сирийскую провинцию направлены бойцы спецназа.

По данным близких к оппозиции наблюдателей, турецкие подкрепления прибыли в район к западу от Саракиба. Контроль над городом ранее на этой неделе установили правительственные силы Сирии.

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Саракиб имеет важное стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком. В настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

Эрдоган, говоря о сирийской армии, подчеркнул, что без поддержки РФ Дамаск беззащитен в воздухе, а без Ирана - и на суше.

Турция Сирия

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