На Украине бразилец получил 10 лет за контрабанду кокаина в особо крупном размере

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Соломенский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Бразилии, уличенного в контрабанде кокаина в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд также постановил конфисковать все имущество обвиняемого, находящееся на территории Украины.

Как сообщалось, 22 октября 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны) гражданина Бразилии, который прибыл в столицу Украины, намереваясь продать 4 кг кокаина.

При осмотре багажа бразильца из двойного дна его чемодана изъяли 2 пакета, внутри которых находился порошок белого цвета. Оказалось, что это кокаин массой брутто 4,1 кг. По результатам досудебного следствия действия иностранца квалифицированы по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотиков в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 (незаконное изготовление, производство, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков в особо крупных размерах) УК Украины.