Свыше 53 кг кокаина обнаружили в порту под Одессой в контейнере с бананами

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В морском порту "Южный" (Одесская область) украинские пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина.

Как сообщила во вторник пресс-служба Госпогранслужбы, вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъято элитного наркотика на черном рынке составляет более 200 млн грн.

По данному факту проводятся следственные действия.

Наркотик был помещен в тайники, оборудованные с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет обернут в свинцовые упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак, отметили в пресс-службе.

Кроме того, каждый пакет кокаина был оформлен изображением миньона.

Как рассказали в Госпогранслужбе, это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту обнаружили более 30 кг кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия".