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Тело россиянина обнаружили в келье грузинского монастыря

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Тело гражданина РФ с ножевым ранением было обнаружено в среду в Грузии в одной из келий Марткопского монастыря (в 25 км к востоку от Тбилиси), сообщила грузинская телекомпания "Рустави-2".

По данным телекомпании, убитый россиянин в возрасте более 50 лет последний год проживал в монастыре.

В МВД Грузии не уточнили гражданство и личность убитого, а также возможные версии произошедшего.

По словам настоятеля монастыря, в убийстве подозревается мужчина, который также, как и убитый, периодически приходил пожить в монастыре. Он отметил, что убитый и подозреваемый жили в одной келье.

"Убитый в течение года приходил ко мне, в месяц 10-20 дней оставался в монастыре, его звали Игорь, он год назад приехал из Москвы, своего дома у него не было, он оставался или у меня или у своих друзей. У него были проблемы со здоровьем, беспокоили легкие. Тут воздух чистый, он лечился и молился", - сказал отец Вениамин.

Предположительный убийца ранее провел в тюремном заключении 18 лет и имел психическое расстройство.

"Я не знал, что он был судим, но, когда он жил в монастыре, выполнял все поручения, и я не видел, чтобы у него были с кем-то конфликты. Он не был агрессивным по отношению к другим", - сказал он.

В МВД Грузии заявили журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство).

Грузия

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