Что случилось этой ночью: четверг, 6 февраля

Гибель россиянина в келье грузинского монастыря, оправдание Трампа на голосовании по импичменту, смерть голливудского актера Кирка Дугласа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 28 тыс. человек. По данным Госкомздрава страны, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3694 человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, скончались 70 человек, по одному - в городе Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян и Гуйчжоу. Китайские эксперты считают, что источником нового типа коронавируса является мясо диких животных, вирус передается человеку при его употреблении в пищу.

- Тело россиянина с ножевыми ранениями обнаружили в келье грузинского монастыря. По данным телекомпании, россиянин в возрасте более 50 лет последний год проживал в монастыре. В преступлении подозревается мужчина, который периодически приходил пожить в монастыре. Убитый и подозреваемый жили в одной келье.

- Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа. Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями. Белый дом выступил с заявлением, что с помощью импичмента президента США Дональда Трампа демократы стремились пересмотреть результаты выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года.

- Скончался голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Кирк Дуглас снимался более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), а также "Спартак" (1960). В 1996 году он получил почетную премию "Оскар" за выдающуюся карьеру.

- Число пострадавших в результате ЧП с лайнером в Стамбуле возросло более чем вдвое. По уточненным данным, в результате жесткой посадки пассажирского самолета пострадали не менее 120 человек. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

- Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы. Минувшей ночью температура воздуха опускалась до -7,8 градуса. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января (-6,8 градуса). Самым морозным 6 февраля было в 1929 году, тогда в столице зафиксировали -38,2 градуса.